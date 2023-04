Πακιστάν: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από μεγάλη κατολίσθηση (vid)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίσθηκαν σήμερα λίγο πριν από τα χαράματα από κατολίσθηση που έθαψε δεκάδες φορτηγά τα οποία περίμεναν για να διασχίσουν ένα μεθοριακό πέρασμα στα σύνορα ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διάσωσης.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera η κατολίσθηση συνέβη κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας την Τρίτη στον κεντρικό δρόμο που περνά από το Χάιμπερ Πας βορειοδυτικά του Πακιστάν με αποτέλεσμα να θαφτούν 10 φορτηγά. Αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους πως έχουν παγιδευτεί δεκάδες άνθρωποι.

«Δέκα ως δεκαπέντε φορτηγά καταπλακώθηκαν εν μέρει ή εντελώς από κατολίσθηση στα σύνορα, στην Τορχάμ, όπου έπεσε κεραυνός κατά τη διάρκεια της καταιγίδας», δήλωσε ο Άμπντουλ Νασίρ Χαν, αξιωματούχος στην περιφέρεια Χάιμπερ, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Πρόκειται για μια μεγάλη κατολίσθηση και η διαδικασία εκκένωσης θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Υπάρχουν περίπου 20 με 25 οχήματα που θάφτηκαν κάτω από την κατολίσθηση», πρόσθεσε.

