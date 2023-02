Πακιστάν: Δύο νεκροί από εισβολή ενόπλων ισλαμιστών σε αστυνομικό τμήμα (vid)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από την εισβολή ένοπλων ισλαμιστών σήμερα το βράδυ σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Καράτσι, με πολλαπλές εκρήξεις και διαρκείς πυροβολισμούς να ακούγονται μέσα από το κτίριο, καθώς συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας πήραν θέσεις κοντά στο τμήμα και όλα τα φώτα στην περιοχή έσβησαν. Η αστυνομία ανέφερε στο Reuters πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από την εν εξελίξει επίθεση.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι άκουσαν μια ισχυρότατη έκρηξη μέσα από τις εγκαταστάσεις. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι σφοδροί πυροβολισμοί συνεχίζονται μεταξύ της αστυνομίας και των επιτιθέμενων. Δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε διαφορετικούς ορόφους του πενταώροφου κτιρίου.

