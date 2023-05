Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Τα συγχαρητήριά μου στον βασιλιά Κάρολο Γ' και στη βασίλισσα Καμίλα

Η ενθρόνιση του Καρόλου Γ' «είναι μια απόδειξη της ανθεκτικής δύναμης της βρετανικής μοναρχίας, ένα σύμβολο σταθερότητας και συνέχειας», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον λογαριασμό της στο Twitter.

The Coronation is a testament to the enduring strength of the British monarchy. A symbol of stability and continuity.



My congratulations to King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/rhLM9iAFrG