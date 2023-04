Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η αποσύνδεση από την Κίνα δεν είναι βιώσιμη

Το ενδεχόμενο αποσύνδεσης από την Κίνα απέκλεισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς όπως ανέφερε «δεν είναι σαφώς βιώσιμη, επιθυμητή ή ακόμη και πρακτική για την Ευρώπη».

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για την απομάκρυνση ορισμένων σημαντικών και ευαίσθητων σημείων της σχέσης μας» προσέθεσε.

Η ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημμένα «ειρήνη» και «σταθερότητα» στα στενά της Ταιβάν ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, υπογραμμίζοντας ότι στέκεται «σθεναρά ενάντια σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo, ιδίως με τη χρήση βίας».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το σημείο που έθεσε στο Πεκίνο κατά την επίσκεψή της είναι ότι η ΕΕ δεν θέλει να κόψει «οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και επιστημονικούς δεσμούς. Έχουμε πολλούς ισχυρούς δεσμούς και η Κίνα είναι ζωτικός εμπορικός εταίρος – το εμπόριο μας αντιπροσωπεύει περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα».

In the last decades China has become an economic powerhouse and a key global player.



It is now reducing its dependency on the world while increasing the world’s dependency on itself.



We need to develop a new approach.

