Γουόλς: Ο Τραμπ «δεν έχει ιδέα» τι σημαίνει να υπηρετείς το έθνος

«Ο Τραμπ ''δεν έχει ιδέα'' τι σημαίνει να υπηρετείς το έθνος», υπογράμμισε ο Δημοκρατικός υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τιμ Γουόλζ, κατά την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση μαζί με την Κάμαλα Χάρις στη Φιλαδέλφεια.

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος που επέλεξε η Κάμαλα Χάρις, ο Τιμ Γουόλζ, χαρακτήρισε την Τρίτη (6/8) τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανίκανο να υπηρετήσει τη χώρα, κατηγορώντας τον πως το μόνο που επιδιώκει είναι το προσωπικό του όφελος.

«Δεν έχει ιδέα τι είναι να υπηρετείς (το έθνος). Δεν έχει χρόνο γι’ αυτό, είναι πολύ απασχολημένος με το να εξυπηρετεί το δικό του συμφέρον», είπε ο Γουόλζ.

Όπως ανακοινώθηκε, τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς επέλεξε η Κάμαλα Χάρις ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών, όπως έκανε γνωστό η ίδια με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Χ.

Με περηφάνεια σας ανακοινώνω ότι ζήτησα από τον @Tim_Walz να είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός μου.Ως κυβερνήτης, προπονητής, δάσκαλος και βετεράνος, έχει προσφέρει για τις εργαζόμενες οικογένειες όπως η δική του.Είναι υπέροχο να τον έχουμε στην ομάδα. Τώρα ας πιάσουμε δουλειά. Ελάτε μαζί μας.»

