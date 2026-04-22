Ουκρανός ΥΠΕΞ: Το Κίεβο έχει ζητήσει από την Τουρκία να διοργανώσει συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Τουρκία να διοργανώσει συνάντηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ρωτήσαμε τους Τούρκους σχετικά με αυτό, ρωτήσαμε ορισμένες άλλες πρωτεύουσες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα σε σχόλια που έκανε στους δημοσιογράφους χθες, Τρίτη, που έλαβαν έγκριση να δημοσιοποιηθούν σήμερα.

Πρόσθεσε πως η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός από τη Λευκορωσία ή τη Ρωσία για μια συνάντηση με τον Πούτιν, την οποία επιδιώκει εδώ και καιρό ο Ζελένσκι προκειμένου να επισπεύσει μια λύση στον πόλεμο που ξέσπασε πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας και επέτρεψε στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφός της προκειμένου να εξαπολύσει την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Σιμπίχα δεν είπε πώς απάντησε η Άγκυρα στην πρόταση.

«Απευθυνθήκαμε ειδικά στους Τούρκους», είπε. «Αλλά αν κάποια άλλη πρωτεύουσα, εκτός από τη Μόσχα και τη Λευκορωσία, διοργανώσει μια τέτοια συνάντηση, θα πάμε».

Το Κρεμλίνο έχει πει πως είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα, όπου ο Ουκρανός ηγέτης έχει πει ότι δεν θα πάει.

Εξάλλου, ο Σιμπίχα είπε πως έχει ήδη ανταλλάξει μηνύματα με την Ανίτα Όρμπαν, η οποία θα γίνει υπουργός Εξωτερικών όταν η νέα κυβέρνηση, που κέρδισε τις εκλογές εκεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αναλάβει καθήκοντα.