Τους αριθμούς της ρωσικής επίθεσης έδωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, «η ρωσική ομοσπονδία- το τρομοκρατικό κράτος- εκτόξευσε 75 πυραύλους στην Ουκρανία. Οι 41 από αυτούς καταρρίφθηκαν»

This morning russian federation - the terrorist state - launched 75 missiles on Ukraine. 41 of them have been shot down.

General Valerii Zaluzhnyi, Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces@CinC_AFU