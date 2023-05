Ουκρανικό ΥΠΑΜ: Ευχαριστούμε τη Βρετανία για την υποστήριξη

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο προκειμένου να συγχαρεί τη Βρετανία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και να ευχαριστήσει τη χώρα για την υποστήριξή της στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία.

«Την παραμονή της ιστορικής στέψης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Βρετανούς φίλους μας για τη φιλία σας. Είμαστε ευγνώμονες για την ακλόνητη υποστήριξη και συνεργασία σας τον περασμένο χρόνο», ανέφερε το υπουργείο στο Twitter.

Το διάρκειας ενός λεπτού βίντεο, που ευχαριστεί το Λονδίνο για τα όπλα που έδωσε στην Ουκρανία και για την εκπαίδευση χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτών, δείχνει συναντήσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βασιλιά Κάρολο, τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ και τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον με μουσική επένδυση το "London Calling" του βρετανικού συγκροτήματος The Clash.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5