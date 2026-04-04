Ουκρανική επίθεση σε τμήμα στη Ζαπορίζια που ελέγχεται από ρωσικές δυνάμεις - Διακοπή ηλεκτροδότησης

Ουκρανική επίθεση προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης χθες Παρασκευή σε τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις και συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάστασή της, όπως ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

«Υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε περιοχές στο νότιο τμήμα της Ζαπορίζια. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», ανέφερε στο Telegram ο Γεβγκένι Μπάλιτσκι, διευκρινίζοντας πως το γεγονός οφείλεται σε «εχθρική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της περιοχής».

❗️Right now, the occupied part of Zaporizhzhia Oblast is under attack by UAVs pic.twitter.com/citgQwmlxl — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 3, 2026

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση εναντίον υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στη Μελιτόπολη, όπου διακρίνεται ένα πύρινο μανιτάρι σε βιομηχανική ζώνη.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, η Ζαπορίζια είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες – οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα – τις οποίες η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα στον ουκρανικό νότο. Ωστόσο, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν απελευθερώσει ορισμένες κοινότητες στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.