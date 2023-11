Ουκρανία: Τρεις νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικούς βομβαρδισμούς - Καταστράφηκαν ενεργειακές υποδομές

Ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τρεις ανθρώπους τη Δευτέρα και προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σε έναν αγωγό φυσικού αερίου σε Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε πλήγμα του ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Νικόπολη, δήλωσε ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ.

Russian forces attacked Nikopol in Dnipropetrovsk Oblast, with artillery on Nov. 20, killing an 83-year-old woman and injuring a 53-year-old man, Governor Serhii Lysak said.



