Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες από ρωσικό πύραυλο (pics)

Ρωσικός πύραυλος έπληξε μια κατοικημένη περιοχή στην πόλη Κρίβι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Σέρχιι Λίσακ ανάρτησε στο κανάλι του στο Telegram μια φωτογραφία που δείχνει τις ζημιές σε ένα κτίριο όπου στεγάζονταν επιχειρήσεις.

📍 One of the targets was a restaurant-karoke, the "Svyatoshin" in Kryvyi Rih pic.twitter.com/rIfqhzIEDU