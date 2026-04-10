Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας και πρώην αρχηγός της στρατιωτικής κατασκοπείας, Κίριλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Κρεμλίνο ενδέχεται να μην απέχει πολύ.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Μπουντάνοφ υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει πλέον σαφές κίνητρο για τον τερματισμό της σύρραξης, κυρίως λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού κόστους που αγγίζει ήδη τα τρισεκατομμύρια.

Πρόοδος παρά τα εμπόδια

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές διατηρούν επίσημα «μαξιμαλιστικές» θέσεις, ο Μπουντάνοφ εκτιμά πως οι συνομιλίες εξελίσσονται προς έναν συμβιβασμό. «Όλοι καταλαβαίνουν πλέον τα όρια του αποδεκτού. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει το μέλλον των εδαφικών διεκδικήσεων.

Η αισιοδοξία αυτή, πάντως, δεν φαίνεται να συμμερίζεται απόλυτα από το Κρεμλίνο.

Πηγές προσκείμενες στη ρωσική ηγεσία κάνουν λόγο για στασιμότητα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση απαιτεί μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη – δυνάμεις που προς το παρόν δεν ταυτίζονται στο όραμά τους για το τέλος του πολέμου.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η οικονομική πίεση

Κομβικό σημείο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί η εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Μπουντάνοφ αποκάλυψε ότι αναμένεται επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κίεβο, με στόχο την αποσαφήνιση των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, η πίεση χρόνου είναι ασφυκτική καθώς η Ουκρανία κινδυνεύει με οικονομική ασφυξία τους επόμενους δύο μήνες, μιας και το ευρωπαϊκό πακέτο των 90 δισ. ευρώ παραμένει «παγωμένο» λόγω του ουγγρικού βέτο.

Η Ρωσία αν και επωφελείται προσωρινά από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, αντιμετωπίζει διευρυνόμενο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία διαθέτει μια τεράστια δεξαμενή επιστράτευσης (έως και 23,5 εκατ. άτομα), ο Μπουντάνοφ υπογράμμισε ότι αυτό το πλεονέκτημα δεν μεταφράζεται σε εδαφικά κέρδη, χάρη στην ουκρανική καινοτομία στον τομέα των drones.

Καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια σύντομη ανακωχή για το Ορθόδοξο Πάσχα, το ερώτημα παραμένει: αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, η μόνη εναλλακτική είναι ένας πόλεμος δίχως ορατό τέλος. «Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί», κατέληξε ο Μπουντάνοφ, «μόνο ο δρόμος της ειρήνης ή της συνέχισης των μαχών».