Ουκρανία: Στους 18 οι νεκροί από το ρωσικό πλήγμα στο Ντνίπρο

Ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο αυξήθηκε στους 18, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι σύντομα θα αποστείλει ίλη τεθωρακισμένων για να βοηθήσει την Ουκρανία στην άμυνά της.

Ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολικοκεντρική Ουκρανία, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram στις 7:25 π.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ανέφερε ότι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 40 νοσηλεύονται.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων αναζητούσαν επιζώντες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Διασώστες δήλωσαν νωρίτερα ότι άκουσαν ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια κάτω από τα χαλάσματα.

«Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται. Η τύχη 40 και πλέον ανθρώπων παραμένει άγνωστη», ανέφερε ο Ρεζνιτσένκο, προσθέτοντας ότι στην επίθεση 72 διαμερίσματα καταστράφηκαν και πάνω από 230 υπέστησαν ζημιές.

Rescue workers sifted through rubble, searching for signs of life at an apartment block in the Ukrainian city of Dnipro, which was hit as part of a major Russian missile attack that killed at least twelve people and wounded more than 60 https://t.co/uRx95yrdze pic.twitter.com/Ncp3X484wK