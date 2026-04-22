Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι ρωσικοί πύραυλοι και drones πετούν επανειλημμένα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Τσερνόμπιλ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος εν μέσω πολέμου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, αποκάλυψε ότι ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ακολουθούν συστηματικά διαδρομές κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές «μέσα εκφοβισμού και τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τουλάχιστον 35 υπερηχητικοί πύραυλοι τύπου Kinzhal έχουν εντοπιστεί σε αποστάσεις μικρότερες των 20 χιλιομέτρων από το Τσερνόμπιλ ή τον πυρηνικό σταθμό της Khmelnytskyi Nuclear Power Plant, ενώ 18 εξ αυτών πέρασαν κοντά και από τις δύο εγκαταστάσεις στην ίδια πτήση.

Παράλληλα, από το καλοκαίρι του 2024 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 92 drones που πέταξαν σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το προστατευτικό περίβλημα του κατεστραμμένου αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ — με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται ακόμη υψηλότερος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τρία περιστατικά κατά τα οποία πύραυλοι Kinzhal κατέπεσαν σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τον πυρηνικό σταθμό Khmelnytskyi, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι καταρρίφθηκαν.

H Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχει επανειλημμένα εκφράσει έντονη ανησυχία για τις στρατιωτικές δραστηριότητες κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, με τον επικεφαλής της Ραφαέλ Γκρόσι να καλεί σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» για την αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Τσερνόμπιλ αποτέλεσε το επίκεντρο της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στην Ευρώπη το 1986, όταν έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 προκάλεσε εκτεταμένη ραδιενεργή μόλυνση. Σήμερα, η εγκατάσταση προστατεύεται από ειδικό θόλο συγκράτησης, ο οποίος ωστόσο υπέστη ζημιές από πλήγμα drone το 2025.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς επισκευές υπάρχει κίνδυνος «μη αναστρέψιμης διάβρωσης» της κατασκευής μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν την περιοχή του Τσερνόμπιλ ως διάδρομο πτήσης για να παρακάμπτουν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αυξάνοντας περαιτέρω τους κινδύνους για την ασφάλεια όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.