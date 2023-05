Ουκρανία: Εντείνει τις επιθέσεις η Ρωσία - Τρεις άμαχοι νεκροί στη Χερσώνα

Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν επίθεση σε υπεραγορά στην Χερσώνα προκαλώντας τον θάνατο τριών πολιτών και τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το Suspilne, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ουκρανίας, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρει στο Telegram:

«Σήμερα, γύρω στις 11 π.μ. (9 π.μ. BST), ο ρωσικός στρατός χτύπησε ένα υπεραγορά στη Χερσώνα. Προς το παρόν, είναι γνωστοί τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες. Πρόκειται για υπαλλήλους και επισκέπτες του ιδρύματος.»

Επίσης, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Κροπιβνίτσκι της κεντρικής Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, δήλωσαν ουκρανοί εισαγγελείς.

Η Ρωσία, η οποία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς τις τελευταίες ημέρες, εκτόξευσε 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη "καμικάζι" στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, 21 από τα οποία καταρρίφθηκαν, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ένα από αυτά χτύπησε ένα κτίριο στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κιροβοχράντ, δήλωσε ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν επιτεθεί σε μη κατονομαζόμενη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιφερειακή πρωτεύουσα Κροπιβνίτσκι και ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

«Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος σε μια κρίσιμη εγκατάσταση υποδομής ξέσπασε πυρκαγιά μεγάλης κλίμακας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελία.

Tonight, Russians used 26 Shaheds to attack Ukraine (21 downed). At least one hit oil depot in Kropyvnytskyi.



Meanwhile unknown UAV struck an oil depot on the other side of Crimean bridge. And not only that...



This game can be played together, pigs!pic.twitter.com/PkgSopc8Z0