Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Κρεβί Ρι (pics&vid)

Πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα δυο βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Κρεβί Ρι της Ουκρανίας (κεντρικά), ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ, ενώ στην Οδησσό αναφέρθηκε πλήγμα από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι.

Σύμφωνα με τον κ. Βίλκουλ, τρεις πύραυλοι έπληξαν δυο εγκαταστάσεις βιομηχανιών «που δεν έχουν καμιά σχέση με τον στρατό» της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 38χρονος.

Αυτοκίνητο υπέστη ζημιές από συντρίμμια πυραύλων οι οποίοι καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

«Οι ζημιές είναι μεγάλες», σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου στην πλατφόρμα Telegram.

Στην πόλη της Οδησσού (νότια), λιμάνι στρατηγικής σημασίας, οι αρχές ανέφεραν πως καταρρίφθηκαν «όλα» τα ρωσικά UAVs-καμικάζι που πέταγαν προς την περιοχή, συνολικά 18.

Οι φιλορωσικές αρχές στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, έκαναν επίσης λόγο για επίθεση με UAVs, ανακοινώνοντας πως καταρρίφθηκαν 9.

