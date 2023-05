Ουκρανία - Ποντόλιακ: Η γερμανική στρατιωτική βοήθεια καταδικάζει τη Ρωσία σε ήττα

Το νέο πρόγραμμα γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο ύψους 2,7 δισ. ευρώ «καταδικάζει» τη Ρωσία «σε ήττα», δήλωσε ο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Ποντόλιακ μετά τη σχετική ανακοίνωση του Βερολίνου.

Η βοήθεια αυτή «δείχνει απευθείας ότι (...) η Ρωσία είναι καταδικασμένη να ηττηθεί», έγραψε στο Twitter χαιρετίζοντας την «αποφασιστικής σημασίας» υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας μετά από 15 μήνες πολέμου.

