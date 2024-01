Ουκρανία-Πολωνία: Τέλος οι πολιτικές διαφορές - Συμφώνησαν σε αμυντική συμμαχία

Την ενίσχυση της αμυντικής τους συνεργασίας, καθώς η εισβολή της Ρωσίας οδεύει προς τον τρίτο χρόνο, δεσμεύθηκαν σήμερα (22/01) Ουκρανία και Πολωνία, αφού ανακοίνωσαν το τέλος των πολιτικών τους διαφορών. Οι δύο χώρες αντιμετώπιζαν μια πολιτική διαφορά, που είχε εμποδίσει την κρίσιμης σημασίας πολεμική συμμαχία τους.

Στην πρώτη επίσκεψή του στη γειτονική Ουκρανία ως πρωθυπουργός, ο Ντόναλντ Τουσκ παρέδωσε ένα μήνυμα φιλίας στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είπε πως οι δύο πλευρές «κατέληξαν σε μια κοινή αντίληψη» σχετικά με τις διαμαρτυρίες των Πολωνών οδηγών φορτηγών.

«Η Πολωνία θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Τουσκ σε κοινή συνέντευξη προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η Πολωνία έγινε σύμμαχος-κλειδί για το Κίεβο, καθώς αυτό αναζητούσε δυτική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη απέναντι στη Ρωσία, όμως οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες όταν αποκλεισμοί στα σύνορα έπληξαν την οικονομία της Ουκρανίας.

Οι οδηγοί φορτηγών συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να αναστείλουν τις διαμαρτυρίες τους, που είχαν σκοπό την ανάκληση των αδειών στους Ουκρανούς οδηγούς φορτηγών, για ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 1η Μαρτίου.

«Κατανοούμε το βάθος των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση, αλλά δίνουμε προσοχή πρώτα και κύρια στο βάθος της απειλής που τίθεται ενώπιον των λαών μας», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως καλωσορίζει την εργασία της Βαρσοβίας για το θέμα.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τα σχέδια των δύο χωρών για κοινή παραγωγή όπλων και ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ανέφερε ότι συζήτησαν «μια νέα μορφή συνεργασίας με σκοπό μεγαλύτερης κλίμακας αγορές όπλων για τις ουκρανικές ανάγκες».

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD