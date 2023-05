Ουκρανία: Μεγάλη επίθεση της Ρωσίας με drones - Πέντε τραυματίες στο Κίεβο (vid)

Τη μεγαλύτερη, εδώ και μήνες, επίθεσή της στην Ουκρανία με σμήνη drones εξαπέλυσε τη Δευτέρα η Ρωσία, μία ημέρα πριν από τη ρωσική επέτειο από την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (9 Μαΐου).

Η Ουκρανία γιόρτασε την Ημέρα της Νίκης σήμερα, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, διαχωρίζοντας συμβολικά τη θέση της από τη Μόσχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέκρινε τις ουκρανικές δυνάμεις που πολεμούν τους Ρώσους με εκείνες που πολέμησαν τους Ναζί.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 60 drones-καμικάζι ιρανικής κατασκευής εναντίον στόχων στην Ουκρανία, οι 36 από αυτούς στόχευαν την πρωτεύουσα και όλοι τους καταρρίφθηκαν. Τα συντρίμμια έπεσαν σε διαμερίσματα και σε άλλα κτίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στην πόλη, τρεις στο Σολομιάνσκι και άλλοι δύο στο Σβιατόσιν. Εκρήξεις ακούγονταν όλη τη νύχτα στην πόλη.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανέφερε ότι συντρίμμια drones έπεσαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου Ζουλιάνι, του ενός από τα δύο πολιτικά αεροδρόμια της πόλης. Συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές και σε ένα διώροφο κτίριο στην κεντρική συνοικία Σεβτσενκίφσκι.

Μια αποθήκη τροφίμων τυλίχθηκε στις φλόγες στην Οδησσό, αφού χτυπήθηκε από πύραυλο. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο Ερυθρός Σταυρός διευκρίνισε ότι καταστράφηκε όλη η ανθρωπιστική βοήθεια που φυλασσόταν σε αυτήν την αποθήκη των 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σμήνος drones που έχει στείλει η Ρωσία στην από αέρος επιχείρηση που εξαπέλυσε πριν από 10 ημέρες, έπειτα από μια παύση από τις αρχές Μαρτίου.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17