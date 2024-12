Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Η Ρωσία προειδοποίησε για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο την Παρασκευή (20/12), έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ειδικότερα, αξιωματικοί της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και αξιωματούχοι του δήμου του Κιέβου ανέφεραν πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για να αποκρούσει την επίθεση. Σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου η Ρωσία εκτόξευσε οκτώ πυραύλους.

BREAKING:



Russian forces launched a fresh wave of attacks on the Ukrainian capital Kiev.



Reports indicate that multiple critical infrastructure sites and warehouses were targeted.



Russia used both ballistic and hypersonic missiles. pic.twitter.com/vV148ztN5M