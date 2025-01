Ουκρανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια (vid)

Ρωσικό πλήγμα στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ 25 άτομα τραυματίσθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι έμειναν επίσης χωρίς ρεύμα και άλλοι 17.000 χωρίς θέρμανση ως αποτέλεσμα της ολονύκτιας επίθεσης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, ο οποίος δήλωσε ότι καταστράφηκε μια ενεργειακή εγκατάσταση.

Overnight, Russia launched missile strikes on a heavily populated residential area in Zaporizhzhia. At least 17 victims. A tiny baby among them.



Just hours earlier, the city was attacked by Shahed drones. pic.twitter.com/zug8M0nezT