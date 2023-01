Ουκρανία: Εκρήξεις σε Κίεβο και Βίνιτσια, διακοπές ρεύματος στη Χερσώνα

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne της Ουκρανίας ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του Telegram ότι ακούστηκαν τουλάχιστον έξι εκρήξεις στη Βίνιτσια και ότι η αεράμυνα είναι ενεργοποιημένη στο Κίεβο, παρότι και στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούστηκαν δυο μεγάλες εκρήξεις, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

⚡️ Two loud explosions heard in Kyiv.



The Kyiv Independent journalists in the city report hearing two explosions. Kyiv Mayor Vitali Klitschko confirms there was one.



Explosions can signify the work of air defense.