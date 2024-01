Ουκρανία: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυραυλική επίθεση στο Χίρνικ

Ένα ρωσικό πυραυλικό χτύπημα το απόγευμα σε μια πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία σκότωσε δύο ανθρώπους, τραυμάτισε οκτώ και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, δήλωσε στο Telegram ότι ο πύραυλος έπληξε κατοικία στην πόλη Χίρνικ.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πολλά κτίρια να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

⚡️As a result of the russian missile attack on Hirnyk, the number of injured increased to 9 people. The number of dead is the same - two people.



The police reported that the search and rescue operation at the scene of the attack has already been completed. At the same time, the… pic.twitter.com/huBlPReprr