Η Ουκρανία λέει ότι δορυφορικές εικόνες δείχνουν την καταστροφή μιας ρωσικής αποθήκης που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ιρανικής κατασκευής και για την εκπαίδευση δοκίμων, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Οι φωτογραφίες - που δημοσιεύθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας - ακολουθούν αναφορές για μια τεράστια έκρηξη κοντά σε ρωσικό αεροδρόμιο στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ.

Η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφορές, αλλά δήλωσε ότι κατέρριψε έναν αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής.

Αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού στο Κίεβο δήλωσαν ότι ένας αριθμός εκπαιδευτών και δοκίμων που μαθαίνουν να χειρίζονται τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, σκοτώθηκαν από την επίθεση, η οποία, όπως είπαν, συνέβη το βράδυ της Παρασκευής.

Σε ανάρτησή τους στο Telegram, αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού στο Κίεβο δήλωσαν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη σε συνεργασία με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η βάση βρισκόταν στην Αζοφική Θάλασσα απέναντι από την κατεχόμενη ουκρανική πόλη Μαριούπολη, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Planet Labs - της εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ που τράβηξε τις φωτογραφίες.

«Νέες δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την καταστροφή τη νύχτα της 21ης Ιουνίου των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και προετοιμασίας Shahed-136/Geran-2, των κτιρίων εκπαίδευσης, των σημείων ελέγχου και επικοινωνίας αυτών των UAV που βρίσκονται στην περιοχή του Κρασνοντάρ», έγραψαν αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού σε ανάρτηση στο Facebook.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν δύο μεγάλες αποθήκες που χωρίζονταν από έναν δρόμο με κατεύθυνση από το βορρά προς το νότο στις 11 Απριλίου. Μεταγενέστερες φωτογραφίες που ελήφθησαν το Σάββατο έδειχναν τη μία αποθήκη να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η άλλη έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.



