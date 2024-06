Ουκρανία: Δέκα παιδιά απομακρύνθηκαν από περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο

«Δέκα παιδιά από την Ουκρανία και οι οικογένειές τους που ζούσαν σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή μεταφέρθηκαν σε ζώνη που ελέγχεται από την Ουκρανία», όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/06) ένας εκ των αξιωματούχων της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, η Μόσχα κατέκτησε μερικώς ορισμένες περιοχές στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρες, όπου, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι σε εξέλιξη μια εξαναγκαστική «ρωσοποίηση» παιδιών, μέσω της υποχρεωτικής μελέτης της γλώσσας, του πολιτισμού και μιας φιλικής προς το Κρεμλίνο ερμηνείας της ρωσικής ιστορίας.

«Η Ουκρανία κατάφερε να φέρει πίσω 10 ουκρανόπουλα! Τα παιδιά και οι οικογένειές τους ζούσαν σε εδάφη υπό προσωρινή κατοχή, στις περιοχές του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια», δήλωσε ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ουκρανικό κοινοβούλιο, Ντμίτρο Λούμπινετς.

«Βρίσκονται τώρα σε έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία», πρόσθεσε σε ανακοίνωση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Το μήνυμά του συνοδευόταν από μια φωτογραφία παιδιών με θολωμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

