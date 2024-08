Νέο πλήγμα στη Ρωσία: Η Ουκρανία κατέστρεψε και τρίτη γέφυρα στο Κουρσκ

Συνεχίζεται η ουκρανική επέλαση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ. Όπως μεταδίδουν το περιοδικό Focus και το newsweek, οι Ουκρανοί κατέστρεψαν την τρίτη και τελευταία γέφυρα στην περιοχή, στον ποταμό Σεΐμ. Σύμφωνα με το Al Jazeera, την είδηση επιβεβαιώνει και η Ρωσία.

Ο παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Βλάντιμιρ Σολοβιόφ ανήρτησε βίντεο στο Telegram όπου εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας επιβεβαίωσε την επίθεση.

Η τρίτη γέφυρα φέρεται να βρίσκεται κοντά στο χωριό Καρίζ, δυτικά του Γκλούσκοβο και του Ζβάνογε, όπου είχαν καταστραφεί οι άλλες δύο από τους Ουκρανούς.

Πλέον στη Ρωσία απομένουν μονάχα πλωτές γέφυρες είτε για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων της είτε για την απόσυρσή τους.

⚡️Russian "war correspondents" are claiming the destruction of the third and last bridge over the Seym river in the Korenevsky district of Russia's Kursk region.



The largest bridge on this part of the front - in the village of Glushkovo - was destroyed by the Ukrainian Armed… https://t.co/arnVmy4bN4