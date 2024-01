Όρμπαν: Προσκάλεσε στην Ουγγαρία τον Σουηδό ομόλογό του - Στο επίκεντρο το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι έχει προσκαλέσει τον Σουηδό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη για συνομιλίες με στόχο την επίλυση των διαφορών που αφορούν την επικύρωση του σουηδικού αιτήματος για την είσοδο στο ΝΑΤΟ, μια διαδικασία η οποία καθυστερεί εξαιτίας της Ουγγαρίας και της Τουρκίας.

«Σήμερα έστειλα επιστολή στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον@ΣουηδόΠρωθυπουργό για να επισκεφθεί την Ουγγαρία για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», έγραψε ο Όρμπαν στην πλατφόρμα Χ.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.