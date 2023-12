Όρμπαν: Διαμήνυσε ότι δεν θα δεχτεί την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ (vid)

Κρίσιμη θα είναι η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής με αντικείμενο τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις των υποψηφίων χωρών, καθώς ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε σήμερα ότι θα προβάλει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας, επιδεινώνοντας τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στους ηγέτες της ΕΕ ως προς το θέμα της εμπόλεμης χώρας.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος σήμερα, μιλώντας στο Ουγγρικό κοινοβούλιο, «θα μπλοκάρει πρόταση για έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών, σημειώνοντας ότι η αποδοχή της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες αναμένεται να ψηφίσουν εάν θα ξεκινήσουν ενταξιακές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Όρμπαν δήλωσε ότι θα μπλοκάρει την πρόταση, η οποία απαιτεί ομόφωνη απόφαση από τους ηγέτες και των 27 χωρών του μπλοκ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμούς, τις οικονομικές αναλύσεις και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι οι συνομιλίες (με την Ουκρανία) θα στοχεύουν στη χορήγηση ιδιότητας μέλους -επομένως δεν θα το χρησιμοποιούμε ως πολιτική χειρονομία - καθώς η ένταξη δεν είναι για αυτόν τον σκοπό ... τότε εμείς πρέπει να πω ότι αυτή η σκέψη αυτή τη στιγμή είναι παράλογη, γελοία και όχι σοβαρή», είπε.

#Ukraine’s swift accession to the European Union would have devastating consequences for European #farmers, the EU’s budget and European security. It serves the best interests of neither Hungary, nor the European Union, therefore we cannot support it! #EUCO pic.twitter.com/ddgKSPEqsX