Εκλογές Τουρκία

Στις λεπτομέρειες αναμένεται να κριθεί η έκβαση των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Η δημοσκόπηση της Konda, που θεωρείται από τις πλέον αξιόπιστες δημοσκοπικές εταιρείες στη γειτονική χώρα, «βλέπει» οριακή νίκη του Ερντογάν στον πρώτο γύρο και επικράτηση με μικρή διαφορά του υποψηφίου της αντιπολίτευσης στον δεύτερο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -καθώς ολόκληρη η έρευνα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες- στον πρώτο γύρο, ο Ερντογάν αναμένεται να συγκεντρώσει το 43% των ψήφων, ο Κιλιτσντάρογλου το 42%, ο Ιντζέ το 8% και ο Ογάν το 2%.

Στον δεύτερο γύρο, καθώς κανείς υποψήφιος δεν προβλέπεται να συγκεντρώσει το πολυπόθητο 50%, ο πρόεδρος του CHP αναμένεται ότι θα λάβει το 51%, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος της Τουρκίας το 49%.

