Ολλανδία: Έκρηξη σε κτίριο στο Άμστερνταμ - Την ευθύνη ανέλαβαν εξτρεμιστές που είχαν επιτεθεί σε εβραϊκό σχολείο

Η ολλανδική αστυνομία διερευνά μια έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε κτίριο γραφείων στο Άμστερνταμ και για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η ίδια εξτρεμιστική οργάνωση που είχε επίσης δηλώσει ότι ήταν υπεύθυνη για πρόσφατη έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο της περιοχής, όπως δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν το κτίριο έχει κάποια σχέση με την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ.

Οι αστυνομικοί ερευνούσαν την έκρηξη, η οποία προκάλεσε μια μικρή πυρκαγιά που σβήστηκε γρήγορα από τους φρουρούς ασφαλείας και προκάλεσε μικρές ζημιές, ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η αστυνομία εξετάζει εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται πράγματι.

Η Sienna Investment Managers, η οποία διαχειρίζεται το κτίριο, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που της στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έκρηξη του Σαββάτου, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η ίδια ομάδα, προκάλεσε μικρές ζημιές σε εβραϊκό σχολείο. Η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χάλσεμα και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Τζέτεν καταδίκασαν την επίθεση.

Η ομάδα έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενες επιθέσεις σε συναγωγές στο Ρότερνταμ και στη γειτονική Λιέγη του Βελγίου. Οι επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει ενίσχυση της ασφάλειας σε εβραϊκούς χώρους στο Άμστερνταμ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ φαν Βιλ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των εκρήξεων στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ, αλλά δεν επιβεβαίωσε τις ισχυρισμούς που διατύπωσε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και την επακόλουθη αντίδραση της Τεχεράνης.