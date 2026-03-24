ΟΗΕ: Το Μπαχρέιν ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας μέτρα για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Το Μπαχρέιν υπέβαλε ένα σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα εξουσιοδοτούσε τις χώρες να χρησιμοποιήσουν «όλα τα απαραίτητα μέσα», ακόμα και τη χρήση βίας, για να προστατεύσουν την εμπορική ναυτιλία εντός και γύρω των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Reuters την Τρίτη.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι το σχέδιο υποστηρίχθηκε από άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δήλωσαν ότι είναι απίθανο να εγκριθεί από το Συμβούλιο, όπου η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή ότι το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να απειλεί τα Στενά, ένα στρατηγικό σημείο που διακινεί περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και στηρίζει τις οικονομίες του Κόλπου.

Το κλείσιμο του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Ιράν. Η ναυτιλία μέσω της θαλάσσιας οδού έχει σχεδόν σταματήσει, αφού το Ιράν χτύπησε πλοία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το σχέδιο ψηφίσματος χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Ιράν ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Το κείμενο του Μπαχρέιν θα εξουσιοδοτεί τις χώρες, είτε μεμονωμένα είτε μέσω εθελοντικών πολυεθνικών ναυτικών συνασπισμών, να χρησιμοποιούν «όλα τα απαραίτητα μέσα» εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ –συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων των χωρών κατά μήκος των ακτών του– για να εξασφαλίσουν τη διέλευση και να αποτρέψουν κινήσεις που εμποδίζουν ή παρεμποδίζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Αναφέρεται επίσης στην ετοιμότητα για την επιβολή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων.

Το σχέδιο κειμένου «απαιτεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της νόμιμης διέλευσης ή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

Η γαλλική πρόταση

Η απόφαση θα υπαχθεί στο Κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιτρέπει στο Συμβούλιο να εγκρίνει ενέργειες που κυμαίνονται από κυρώσεις έως τη χρήση βίας.

Δύο Ευρωπαίοι και ένας Δυτικός διπλωμάτης δήλωσαν ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να υιοθετηθεί μια τέτοια πρόταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς οι σύμμαχοι του Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα, είναι πιθανό να ασκήσουν βέτο, αν χρειαστεί.

Η πρόταση χρειάζεται τουλάχιστον εννέα ψήφους υπέρ και κανένα βέτο από τη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία για να υιοθετηθεί από το 15μελές όργανο.

Η Γαλλία υπέβαλε τη Δευτέρα το δικό της σχέδιο, επιδιώκοντας έναν πιο συμβιβαστικό τόνο και ευρύτερη υποστήριξη εντός του Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει προτείνει τη δημιουργία ενός πλαισίου του ΟΗΕ για οποιαδήποτε δράση στο Ορμούζ, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε άμεσες επιχειρήσεις για την εξασφάλιση των Στενών, λέγοντας ότι οι διεθνείς προσπάθειες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν ηρεμήσουν οι εχθροπραξίες και με τη συγκατάθεση του Ιράν.

Η γαλλική πρόταση δεν κάνει καμία αναφορά στο Ιράν και δεν εμπίπτει στο Κεφάλαιο 7. «Προτρέπει όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση, ζητά την παύση των εν εξελίξει εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν, και καλεί για επιστροφή στην οδό της διπλωματίας».

Αντί να εξουσιοδοτεί τη λήψη μέτρων, το κείμενο ενθαρρύνει τα κράτη που έχουν συμφέροντα στις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ να συντονίσουν αυστηρά αμυντικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της ναυσιπλοΐας, μεταξύ άλλων μέσω της συνοδείας εμπορικών πλοίων, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας.