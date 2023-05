ΟΗΕ: Η περίοδος 2023 - 2027 εξελίσσεται στην πιο καυτή όλων των εποχών

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η περίοδος 2023-2027 θα είναι η θερμότερη πενταετία που έχει καταγραφεί ποτέ, προειδοποίησαν την Τετάρτη τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου και το Ελ Νίνιο συνδυάζονται για να εκτοξεύσουν τις θερμοκρασίες στα ύψη.



Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες πρόκειται σύντομα να υπερβούν τον πιο κακό σενάριο που έχει τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, με πιθανότητα δύο τρίτων να συμβεί αυτό σε ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ (WMO).

