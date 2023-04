ΟΗΕ: Χαμένη υπόθεση η διάσωση των παγετώνων

Οι παγετώνες του πλανήτη έλιωσαν με δραματική ταχύτητα πέρυσι και η διάσωσή τους είναι ουσιαστικά χαμένη υπόθεση, ανέφεραν την Παρασκευή τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι δείκτες της κλιματικής αλλαγής έφτασαν και πάλι σε επίπεδα ρεκόρ.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, έφτασαν σε νέες κορυφές, δήλωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ (WMO).

«Οι πάγοι της Ανταρκτικής έπεσαν στη χαμηλότερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ και το λιώσιμο ορισμένων ευρωπαϊκών παγετώνων ήταν, κυριολεκτικά, εκτός των ορίων», διευκρινίζει ο WMO καθώς εγκαινίασε την ετήσια επισκόπηση του κλίματος.

Η στάθμη της θάλασσας βρίσκεται επίσης σε επίπεδο ρεκόρ, αφού αυξήθηκε κατά μέσο όρο 4,62 χιλιοστά ετησίως μεταξύ 2013 και 2022 -- διπλάσιος ρυθμός από αυτόν που ήταν μεταξύ 1993 και 2002.

Καταγράφηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στους ωκεανούς -- όπου καταλήγει περίπου το 90% της θερμότητας που παγιδεύεται στη Γη από τα αέρια του θερμοκηπίου.

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία το 2022 ήταν 1,15 C πάνω από τον μέσο όρο του 1850-1900, σύμφωνα με την έκθεση του WMO.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου έφτασαν σε νέα παγκόσμια υψηλά επίπεδα το 2021.

Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έφτασε τα 415,7 μέρη ανά εκατομμύριο σε παγκόσμιο επίπεδο, ή 149% του προβιομηχανικού (1750) επιπέδου, ενώ το μεθάνιο έφτασε το 262% και το οξείδιο του αζώτου το 124%.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι συνέχισαν να αυξάνονται το 2022.

Οι παγετώνες αναφοράς του κόσμου - εκείνοι για τους οποίους υπάρχουν μακροχρόνιες παρατηρήσεις - είδαν μια μέση απώλεια πάχους άνω των 1,3 μέτρων μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Οκτωβρίου 2022 - μια απώλεια πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Η σωρευτική απώλεια πάχους από το 1970 ανέρχεται σε σχεδόν 30 μέτρα.

