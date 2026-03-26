Σε σημαντικό ζήτημα της πολιτικής «αρένας» στις ΗΠΑ αναδεικνύεται το εύρος λειτουργίας των πλατφορμών προβλέψεων (prediction markets), καθώς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί προσπαθούν να περιορίσουν το στοιχηματισμό στην εν λόγω αγορά.

Όπως μετέδωσε το The Hill, μια σημαντική μερίδα πολιτικών προσπαθεί να περιορίσει την «γκάμα» όπου μπορούν να λειτουργήσουν τα prediction markets καθώς και το είδος των στοιχημάτων που μπορούν να προσφέρουν.

Την ίδια στιγμή, κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου εδραιώνουν τη θέση τους στον κόσμο του αθλητισμού υπογράφοντας επικερδείς συνεργασίες με κορυφαία αθλητικά πρωταθλήματα στις ΗΠΑ -όπως η MLΒ του μπέιζμπολ-, ενώ παραμένουν στενά συνδεδεμένες με ρυθμιστικές αρχές.

Η MLB ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σύναψε συμφωνία με την Polymarket για να καταστήσει την πλατφόρμα «Επίσημη Χρηματιστηριακή Αγορά Προβλέψεων» της λίγκας και υπέγραψε ξεχωριστό μνημόνιο κατανόησης με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC), της κύριας ομοσπονδιακής υπηρεσίας που εποπτεύει τα prediction markets.

Η MLB συνεργάζεται επίσης με την CFTC για να βοηθήσει στην παρακολούθηση των prediction markets, να μοιράζεται πληροφορίες εμπιστευτικά και να συναντάται τακτικά για να συζητά θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα τους.

Η ανακοίνωση της MLB πυροδότησε ένα νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες στην Ουάσιγκτον σχετικά με την άνοδο των διαδικτυακών στοιχημάτων και την πιθανότητα εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τα αθλητικά στοιχήματα γνώρισαν ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας και της προσβασιμότητάς τους το 2018, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγόρευε την πρακτική αυτή σε πολιτείες χωρίς συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Η απόφαση τροφοδότησε την άνοδο ανεξάρτητων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών, όπως η FanDuel και η DraftKings, και ώθησε τις παραδοσιακές εταιρείες καζίνο να προσφέρουν τις δικές τους εφαρμογές αθλητικών στοιχημάτων.

Οι πλατφόρμες των prediction markets μπόρεσαν να μπουν στο παιχνίδι πέρυσι, αφού η CFTC έδωσε το πράσινο φως στις Kalshi και Polymarket να προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα «συμβολαίων γεγονότων» συνδεδεμένων με αθλητικά αποτελέσματα.

Τέτοιες πλατφόρμες προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράζουν συμβόλαια γεγονότων συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε τομείς που κυμαίνονται από τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία έως τις παγκόσμιες υποθέσεις και τον πόλεμο. Υποστηρίζουν ότι οι προσφορές τους υπερβαίνουν τα όρια του τζόγου, επεκτείνοντας τις εξελιγμένες τεχνικές χρηματοοικονομικής αντιστάθμισης της Wall Street στους απλούς Αμερικανούς.