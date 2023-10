Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» 7 ανώτατα στελέχη της Χαμάς (pics)

Συνολικά επτά ανώτατα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ανάμεσά τους δύο διοικητές που σχεδίασαν την επίθεση στο Ισραήλ και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε ανάρτησή τους σε επιχειρησιακές δράσεις «εξουδετέρωσε» υψηλόβαθμα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης παραθέτοντας παράλληλα τα ονόματά τους και τα «πόστα» που είχαν στη Χαμάς, ενώ όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της IDF μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν βρίσκονται μέλη της πολιτικής, όπως και της στρατιωτικής πτέρυγας της ισλαμιστικής τρομοκρατικής ομάδας που κυβερνά τη Γάζα.

