Περίπου 10.000 επιπλέον στρατιώτες αναμένεται να στείλουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό στρατιωτικό κλοιό για το Ιράν σε μια προσπάθεια να επιβάλλουν ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχειρία δύο εβδομάδων πλησιάζει στην προθεσμία της 22ας Απριλίου.

Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποστέλλει περίπου 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς, μεταξύ των οποίων 6.000 στρατιώτες που επιβαίνουν στο USS George H.W. Bush και 4.200 που ανήκουν στην Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας «Boxer» και στην 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Αυτή η ενίσχυση θα παρέχει στο Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών κρούσης σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να ασκήσει τη μέγιστη οικονομική πίεση. Πέρα από τις ναυτικές επιχειρήσεις, αξιωματούχοι των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζουν υψηλού κινδύνου εδαφικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων για την κατάσχεση πυρηνικών υλικών και την πιθανή κατάληψη στρατηγικών ιρανικών σημείων.