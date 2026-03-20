Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση στα ΗΑΕ όπλων και πυρομαχικών αξίας επιπλέον 7 δισ. δολαρίων
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση στα ΗΑΕ όπλων και πυρομαχικών αξίας επιπλέον 7 δισ. δολαρίων

20/03/2026 • 08:15
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
20/03/2026 • 08:15
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την πώληση επιπλέον όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενέκρινε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να χρειαστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να το ανακοινώσει και να ειδοποιήσει το Κογκρέσο, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τέτοιες συναλλαγές, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.

Οι αγορές αυτές προστέθηκαν σε πωλήσεις ύψους 16,5 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η πώληση συμπεριλαμβάνει πυραύλους PAC-3 για συστήματα Patriot, αξίας κάπου 5,6 δισ. και ελικοπτέρων CH-47 Chinook, αξίας 1,32 δισ. δολαρίων, κατά το δημοσίευμα, που εξηγεί πως οι πωλήσεις δεν ανακοινώθηκαν δημόσια διότι αποτελούν επεκτάσεις ήδη εγκεκριμένων συμφωνιών.

