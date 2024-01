Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους στη Χουζάα στα περίχωρα της Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου τα στρατεύματα της 5ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας σκότωσαν αναρίθμητους τρομοκράτες της Χαμάς και κατέστρεψαν τις υποδομές της.

Σύμφωνα με τις IDF, η 5η Ταξιαρχία κατέστρεψε εκατοντάδες υποδομές της Χαμάς στη Χουζάα, όπως θέσεις εκτόξευσης ρουκετών, παρατηρητήρια, κιβώτια όπλων, περίπου 40 εισόδους τούνελ και σημαντικά υπόγεια δίκτυα.

The IDF has completed operations in southern Gaza’s Khuza’a, on the outskirts of Khan Younis, where troops of the 5th Reserve Brigade killed numerous Hamas operatives and destroyed the terror group’s infrastructure.



According to the IDF, the 5th Brigade demolished hundreds of…