Οδησσός: Οι Ρώσοι κατέστρεψαν αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού με ανθρωπιστική βοήθεια

Ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη κατέστρεψε μια αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού στην Οδησσό.

Η περιφερειακή οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού στην Οδησσό δήλωσε ότι η μονάδα 1.000 τετραγωνικών μέτρων περιείχε ανθρωπιστική βοήθεια. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές δεν βρίσκονταν στο κτίριο εκείνη τη στιγμή.

Russia shelled warehouses with humanitarian aid of the Ukrainian Red Cross in the Odesa region.



The fire completely destroyed the humanitarian aid that was in the warehouse. pic.twitter.com/lXP97xVka1