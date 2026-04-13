Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ενόψει της έναρξης από σήμερα το απόγευμα του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», παρότι «εξακολουθεί να το επιδιώκει».

Ερωτηθείς για το χρονικό περιθώριο που δίνει στην Τεχεράνη για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις.

«Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν ή όχι. Αν δεν επιστρέψουν, είμαι εντάξει», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και ότι η παραγωγή πυραύλων και drones έχει περιοριστεί.

Αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από σήμερα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (...) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

WSJ: O Τραμπ εξετάζει νέες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Το ενδεχόμενο επανέναρξης περιορισμένων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, αναφέρει η Wall Street Journal.

Μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν την Κυριακή, λίγες ώρες μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Πακιστάν, περιλαμβάνεται ακόμη και πλήρης επανεκκίνηση εκτεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας, αν και αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το σενάριο αυτό θεωρείται λιγότερο πιθανό, λόγω του κινδύνου περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής και της επιφυλακτικότητας του Τραμπ απέναντι σε μακροχρόνιες στρατιωτικές συγκρούσεις.

Παρά την κλιμάκωση της έντασης, συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου σημειώνουν ότι παραμένει ανοικτός σε διπλωματική λύση. «Θα ήθελα να μην χρειαστεί να το κάνουμε, αλλά πρόκειται για το νερό τους, τις μονάδες αφαλάτωσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι πολύ εύκολο να πληγούν», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News, αφήνοντας αιχμές για πιθανές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Μολονότι διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες 20 και πλέον ωρών στην Ισλαμαμπάντ είχαν αρχίσει «καλά» και ότι στα «περισσότερα» ζητήματα οι χώρες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, ο Τραμπ απέδωσε την αποτυχία της διαπραγμάτευσης στην άρνηση του Ιράν να αποκηρύξει διά παντός την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου -- φιλοδοξία που η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως έτρεφε ποτέ.

Επίθεση Τραμπ σε Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Επίθεση στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, κατηγορώντας τον για «κακή εξωτερική πολιτική» και καλώντας τον «να συνέλθει», μετά τις δηλώσεις του Ποντίφικα υπέρ του τερματισμού του πολέμου και την κριτική του σε όσα χαρακτήρισε «αυταπάτη παντοδυναμίας».

Παρόλο που ο Πάπας Λέοντας δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ, το μήνυμά του θεωρήθηκε ότι απευθυνόταν και σε Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν επικαλεστεί τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συμμετείχε στις εντατικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, τόνισε από την πλευρά του ότι τα μέρη είχαν φτάσει «δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας, αποδίδοντας το ότι δεν κλείστηκε στον «μαξιμαλισμό» των Αμερικανών.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ -επίσης παρών στην πακιστανική πρωτεύουσα- αναφέρθηκε νωρίτερα σε «ατμόσφαιρα καχυποψίας και δυσπιστίας» και έκρινε πως ήταν «προφανές» πως δεν θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία σε «μόνο» μια συνάντηση.

Οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «διαδικασία αποκλεισμού όλων των πλοίων που αποπειρώνται να εισέλθουν στο ή να εξέλθουν από το στενό του Χορμούζ», ήταν η αντίδραση του προέδρου Τραμπ στην είδηση της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση αυτής της φύσης στο στενό, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος, δήλωσε στο Fox News πως η Βρετανία «και μερικές άλλες χώρες» θα στείλουν ναρκαλιευτικά.

Το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε καμιά απειλή», αντέταξε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, από την πλευρά τους, απείλησαν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε «θανάσιμη δίνη» και επαναβεβαίωσαν πως έχουν υπό τον «πλήρη έλεγχό τους» τη ναυσιπλοΐα στο στενό, όπου η Τεχεράνη εννοεί να επιβάλλει διόδια στο εξής.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, δυο δεξαμενόπλοια υπό σημαία Πακιστάν που κατευθύνονταν εκεί έκαναν αναστροφή χθες, ενώ εκατοντάδες άλλα παραμένουν αποκλεισμένα.

«Ελάχιστοι λόγοι υπάρχουν για να θεωρήσουμε ότι οποιοσδήποτε αποκλεισμός θα ανάγκαζε το Ιράν να συνθηκολογήσει. Στην πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα που έχει δείξει η χώρα υποδεικνύει το αντίθετο», εκτίμησε ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών για την εθνική ασφάλεια (INSS) του Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας ακόμη πως για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα απαιτείτο «μαζική και παρατεταμένη ανάπτυξη ναυτικών πόρων».