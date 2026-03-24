Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τρανπ, φαίνεται να είναι αποφασισμένος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ανέφεραν τρεις ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι εν λόγω πηγές θεωρούν μάλλον απίθανο το Ιράν να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, οι οποίες διακόπηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Το δημοσίευμα ανέφερε ακόμα οι όροι των ΗΠΑ πιθανότατα περιλαμβάνουν περιορισμούς στα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες σχετικά με μια «πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή».

Το Ιράν διέψευσε τις εν λόγω αναφορές του Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ πίστευε ότι υπήρχε η πιθανότητα «να αξιοποιηθούν τα σημαντικά επιτεύγματα των IDF (ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων) και του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου σε μια συμφωνία – μια συμφωνία που θα διαφυλάξει τα ζωτικά μας συμφέροντα».