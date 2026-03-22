Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε αυτό που σήμερα αποκαλεί διακριτικά «εκστρατεία» του στο Ιράν, η Ουάσιγκτον βασανίζεται από το ερώτημα πότε θα αποφασίσει να τερματίσει την επιχείρηση, ακόμη και αν πολλοί από τους πολεμικούς του στόχους παραμένουν ανεκπλήρωτοι.

Την Παρασκευή το βράδυ, καθώς κατευθυνόταν προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ φαινόταν να σχεδιάζει αυτή την πολυσυζητημένη έξοδο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα την πραγματοποιήσει.

Και υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει τα 4 δολάρια το γαλόνι, οι υποδομές στον Περσικό Κόλπο είναι σε ερείπια, η αποδεκατισμένη ιρανική θεοκρατία οχυρώνεται και οι αμερικανοί σύμμαχοι, που αρχικά απέρριψαν και τώρα αγωνίζονται με τις απαιτήσεις να περιπολούν σε εχθρικά ύδατα, ότι οι επιπτώσεις της εκδρομής του κ. Τραμπ ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο από το ενδιαφέρον του για αυτήν.

Όπως πάντα, τα μηνύματα του κ. Τραμπ είναι ασυνεπή, κάτι που οι επικριτές του αναφέρουν ως απόδειξη ότι μπήκε σε αυτόν τον σύγκρουση χωρίς στρατηγική και οι οπαδοί του επευφημούν ως στρατηγική αμφισημία. Με χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες να κατευθύνονται προς την περιοχή και τον ρυθμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων να επιταχύνεται, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για κατάπαυση του πυρός, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαφάνιζαν» τα αποθέματα πυραύλων, το ναυτικό, την αεροπορία και τη βιομηχανική βάση άμυνας του Ιράν.

Λίγες ώρες αργότερα, ίσως ευαισθητοποιημένος από την ανησυχία της ρεπουμπλικανικής βάσης για τις πολιτικές επιπτώσεις, δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα ότι «πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, στην τελευταία λίστα των στόχων του παρέλειψε μερικούς από τους προηγούμενους και υποβάθμισε την σημασία άλλων. Δεν έκανε καμία αναφορά στην ήττα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο φαίνεται να παραμένει στην εξουσία, μαζί με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης, αν και δεν έχει ακόμη εμφανιστεί ή ακουστεί δημόσια.

Ο Τραμπ παρέλειψε επίσης να απευθύνει οποιοδήποτε μήνυμα στον ιρανικό λαό, στον οποίο είχε πει μόλις πριν από τρεις εβδομάδες: «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας».

Και αφού επέμεινε στις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στον πόλεμο ότι το Ιράν έπρεπε να αποστείλει όλο το πυρηνικό υλικό του εκτός της χώρας, ξεκινώντας από τα 970 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι πιο κοντά σε ποιότητα κατάλληλη για βόμβες, πρότεινε έναν νέο στόχο.

«Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει καν την πυρηνική ικανότητα», έγραψε, «και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση».

Παράλληλα, ο Τραμπ φαίνεται να μεταθέτει μέρος της ευθύνης στους συμμάχους, καλώντας άλλες χώρες να αναλάβουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Οι άλλοι θα πρέπει να το διαχειριστούν», διεμήνυσε, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση στην αμερικανική στρατηγική.

Ωστόσο, η ανάγκη για διεθνή στήριξη προκύπτει πλέον ως αναγκαιότητα, καθώς η σύγκρουση αποδεικνύεται πιο σύνθετη και μακροχρόνια από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να παρουσιάσει την εμπλοκή ως μια «σύντομη επιχείρηση», τα δεδομένα στο πεδίο και στην οικονομία υποδεικνύουν το αντίθετο. Το Ιράν δεν έχει υποχωρήσει, οι αγορές παραμένουν σε αναταραχή και οι σύμμαχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν ο Τραμπ θα επιλέξει την έξοδο, αλλά και ποιο θα είναι το τίμημα μιας σύγκρουσης που ήδη δείχνει να αφήνει βαθύ και διαρκές αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή.