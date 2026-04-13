Ο Τραμπ ανήρτησε εικόνα του ως Ιησούς που θεραπεύει - Η αντίδραση του Βατικανού

Λίγο μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Πάπα Λέοντα, επειδή ο ποντίφικας στηλίτευσε τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως Ιησούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε στο Truth Social μία εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τον ίδιο ως Ιησού Χριστό που θεραπεύει τους αρρώστους, πλαισιωμένο από αετούς, μαχητικά αεροσκάφη και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Στη φωτογραφία, χωρίς επεξηγηματική λεζάντα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο ενός αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο ενώ τον λούζει με ένα λευκό φως.

Γύρω του, άνθρωποι προσεύχονται ή κάτι προσμένουν και στο φόντο μια αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετοί και άλλες μορφές.

pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026

Η αντίδραση του Βατικανού

Στην πρώτη απάντηση του Βατικανού στην καυστική κριτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αξιωματούχος της Αγίας Εδρας δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται σε «μια ηθική φωνή» επειδή «δεν μπορεί να την συγκρατήσει».

« Όταν η πολιτική εξουσία επιτίθεται άγρια εναντίον μιας ηθικής φωνής, είναι επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει. Ο Τραμπ δεν συζητά με τον Λέοντα: τον παρακαλεί να υποχωρήσει, σε μια γλώσσα που μπορεί να κυριαρχήσει. Αλλά ο Πάπας μιλάει μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που αρνείται να περιοριστεί στη γραμματική της βίας, της ασφάλειας, του εθνικού συμφέροντος», δήλωσε ο πατήρ Αντόνιο Σπαντάρο στο X.

«Με αυτή την έννοια, η επίθεση είναι μια δήλωση αδυναμίας. Μη μπορώντας να αφομοιώσει αυτή τη φωνή, η εξουσία προσπαθεί να την ακυρώσει. Αλλά κάνοντας έτσι, αναγνωρίζει σιωπηρά το βάρος της. Αν ο Λέων ήταν ασήμαντος, δεν θα άξιζε ούτε μια λέξη. Αντίθετα, καλείται σε απολογία και δέχεται επίθεση, επειδήι ο λόγος του κόβει σαν μαχαίρι», αναφέρει ακομα ο αξιωματούχος του Βατικανού.