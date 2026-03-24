Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να ασκεί πιέσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συνεχιστεί η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαουδάραβας ηγέτης χαρακτηρίζει την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική δράση ως «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Ιράν συνιστά «μακροπρόθεσμη απειλή» για τις χώρες του Κόλπου, η οποία — όπως εκτιμά — μπορεί να εξαλειφθεί μόνο μέσω αλλαγής καθεστώτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, φέρεται να εισηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος, με στόχο την κατάληψη ενεργειακών υποδομών και την απομάκρυνση της υφιστάμενης ηγεσίας από την εξουσία.

Σημειώνεται ότι, σαουδαραβικές αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι ο πρίγκιπας πιέζει για συνέχιση του πολέμου. Όπως υποστηρίζουν, το βασίλειο υποστηρίζει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και διατηρεί στενή επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να προστατεύσουμε τον πληθυσμό και τις πολιτικές υποδομές από τις καθημερινές επιθέσεις», ανέφερε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και κατηγόρησε το Ιράν ότι επιλέγει επικίνδυνη κλιμάκωση αντί για σοβαρές διπλωματικές λύσεις.

