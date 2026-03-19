Ο Όρμπαν εξακολουθεί να ασκεί βέτο στο δάνειο της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξακολουθεί να σχεδιάζει να ασκήσει βέτο σε ένα κρίσιμο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, μετά από συνάντηση με ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν στον Όρμπαν, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, πως το βέτο του «είναι απλώς απαράδεκτο».

«Είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με αυτό, και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία», δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.