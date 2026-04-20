The Guardian

Ο Ίλον Μασκ καλείται στο Παρίσι για να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο έρευνας των γαλλικών αρχών σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας X, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο για σοβαρές καταγγελίες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, ο Μασκ και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας Λίντα Γιακαρίνο κλήθηκαν τη Δευτέρα σε «εθελοντικές ακροάσεις», ενώ και άλλα στελέχη της εταιρείας αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες εντός της εβδομάδας. Παραμένει ασαφές αν οι δύο θα μεταβούν τελικά στη γαλλική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 από τη μονάδα κυβερνοεγκλήματος και εντάθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στα γραφεία της εταιρείας στη Γαλλία. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, παραγωγή και διάδοση deepfake πορνογραφικού περιεχομένου, άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και χειραγώγηση αλγορίθμων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, το οποίο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή όταν παρήγαγε σεξουαλικοποιημένα deepfakes χωρίς συναίνεση, αλλά και αναρτήσεις που αμφισβητούσαν το Ολοκαύτωμα — κάτι που συνιστά ποινικό αδίκημα στη Γαλλία. Το σύστημα ανακάλεσε αργότερα τις επίμαχες απαντήσεις, αναγνωρίζοντας το λάθος.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο τα περιστατικά με το Grok να σχετίζονται με προσπάθεια τεχνητής ενίσχυσης της αξίας των εταιρειών xAI και X, ενόψει σχεδιαζόμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026, μετά από πιθανή συγχώνευση με τη SpaceX.

Τον Μάρτιο, η εισαγγελία του Παρισιού ενημέρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι δεν αποκλείεται να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να συνδράμει τις γαλλικές αρχές, κατηγορώντας τις ότι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το νομικό σύστημα για να παρέμβουν σε αμερικανική επιχείρηση και να περιορίσουν την ελευθερία έκφρασης, κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.