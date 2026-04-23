Το σενάριο περί μεταφοράς ελληνικών μαχητικών Dassault Mirage 2000 στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με τη Γαλλία, περιγράφει μια σύνθετη πρόταση με στρατιωτικές και βιομηχανικές προεκτάσεις, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το γαλλικό μέσο «Le Parisien Matin», σύμφωνα με την πρόταση φέρεται να αφορά την απόκτηση από το Παρίσι του συνόλου ή μεγάλου μέρους του ελληνικού στόλου Mirage 2000, με στόχο την επανακατεύθυνσή του προς το ουκρανικό μέτωπο.

Σε αντάλλαγμα, η Αθήνα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους για την προμήθεια σύγχρονων μαχητικών Dassault Rafale, ενισχύοντας την ανανέωση των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος «Ατζέντα 2030».

Ο στόλος που αναφέρεται περιλαμβάνει 24 αεροσκάφη τύπου Mirage 2000-5 Mk II, γνωστά για τις δυνατότητες αναχαίτισης, καθώς και παλαιότερα μοντέλα EGM/BGM, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πηγή ανταλλακτικών.

Η επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Dassault Aviation να παραδώσει εγκαίρως τα Rafale, δεδομένου ότι η παραγωγή της εταιρείας είναι ήδη επιβαρυμένη από διεθνείς παραγγελίες.

Ωστόσο, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, ανακύπτουν σημαντικές πολιτικές και γεωστρατηγικές παράμετροι. Η Ελλάδα θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι μια μαζική αποχώρηση μαχητικών δεν θα δημιουργούσε κενό ασφάλειας, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο περιβάλλον του Αιγαίου. Παράλληλα, η σταδιακή απόσυρση της τεχνικής υποστήριξης για τα Mirage 2000 τα επόμενα χρόνια αποτελεί έναν παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια ευρύτερη λογική συντονισμού και κοινής αξιοποίησης στρατιωτικών πόρων. Η μεταφορά των αεροσκαφών θα ενίσχυε θεωρητικά τις δυνατότητες της ουκρανικής αεροπορίας, η οποία ήδη βασίζεται σε δυτική υποστήριξη για την ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Παρά ταύτα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή την προώθηση μιας τέτοιας συμφωνίας από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ή από τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο σενάριο παραμένει σε επίπεδο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση πριν θεωρηθεί δεδομένο.

Ελιζέ: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα σε Γαλλία και Ελλάδα

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή πρόσδεση των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ σήμερα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μία στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2021.