O IDF έδωσε εντολή εκκένωσης σε περιοχή στα σύνορα Λιβάνου - Συρίας ενόψει βομβαρδισμών

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους μιας ζώνης κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενόψει βομβαρδισμών.

«Επειδή το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να εξαπολύσει πλήγματα σε αυτήν την τοποθεσία στο εγγύς μέλλον» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο φυλάκιο «να εκκενώσουν αμέσως» την περιοχή.