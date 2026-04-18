Οι IDF ανακοίνωσαν πως καθόρισαν μια «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο, όπως στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας και πραγματοποιεί πλήγματα από χθες εναντίον υπόπτων που προσεγγίζουν τα στρατεύματά του.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι ισραηλινές δυνάμεις που είναι αναπτυγμένες νότια της κίτρινης γραμμής, στον νότιο Λίβανο, εντόπισαν τρομοκράτες που παραβίαζαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και προσέγγιζαν τις δυνάμεις από σημεία βόρεια της κίτρινης γραμμής με τρόπο που καταδείκνυε μια άμεση απειλή», αναφέρει το δελτίο Τύπου του ισραηλινού στρατού, το οποίο εκδόθηκε τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας με τον Λίβανο και κάνει για πρώτη φορά λόγο για αυτήν την «κίτρινη γραμμή».

«Αμέσως μετά την αναγνώρισή τους και προκειμένου να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, η πολεμική αεροπορία και οι χερσαίες δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον των τρομοκρατών σε διάφορους τομείς στον νότιο Λίβανο», προστίθεται στην ανακοίνωση, όπου γίνεται επίσης αναφορά για ισραηλινά πυρά πυροβολικού στο πλαίσιο στήριξης των χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή».