Με φόντο τις εξελίξεις στο πολιτικό τοπίο στην Αμερική και την αποχώρηση του Μπάιντεν εκτός προεδρικής κούρσας, ο Βανς μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο λάθος για τον Τραμπ στην υποψηφιότητα του αντιπροέδρου, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Η απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο μπορεί κάλλιστα να μετατρέψει το 2024 στο έτος της γυναίκας - και συγκεκριμένα της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, η οποία, με εφόδιο την υποστήριξη του απερχόμενου προέδρου, μπορεί πλέον να θεωρείται η επικρατέστερη υποψήφια για να τον αντικαταστήσει στην κορυφή του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών.

Είναι γεγονός ότι, αν η Χάρις καταφέρει να πάρει το χρίσμα από το Δημοκρατικό Κόμμα, μεγάλο μέρος της επόμενης προεκλογικής εκστρατείας είναι πιθανό να επικεντρωθεί στο εσωτερικό της χώρας στις αμβλώσεις και τα δικαιώματα των γυναικών και ο Τραμπ έχει ήδη πρόβλημα με τις γυναίκες ψηφοφόρους, τονίζει το Politico.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι το ποσοστό των γυναικών που σκοπεύουν να τον ψηφίσουν αυτόν τον Νοέμβριο είναι μικρότερο από εκείνο που τον ψήφισαν το 2020. Και ο Βανς δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον Τραμπ σε αυτό το πεδίο- το αντίθετο μάλιστα, κινδυνεύει να επιδεινώσει το πρόβλημα του Τραμπ, σημειώνεται.

Κατά πάσα πιθανότητα, ο Τραμπ επέλεξε τον Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του κυρίως για να πυροδοτήσει τη βάση που εμπνέεται από το ΜΑGA (Μake America Great Again), το κεντρικό σύνθημα του Τραμπ, και να ενισχύσει το ρεπουμπλικανικό ψηφοδέλτιο στις πολιτείες που κάποτε ήταν το βιομηχανικό κέντρο της χώρας αλλά τώρα φθίνουν (σ.σ. Ιλινόις, Ιντιάνα, Μίσιγκαν, Μιζούρι, Νέα Υόρκη, Οχάιο, Πενσιλβάνια, Δυτική Βιρτζίνια, Γυισκόνσιν.

Αλλά η επιλογή Βανς έγινε όταν ο Μπάιντεν ήταν ακόμη επικεφαλής του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών. Τώρα που δεν είναι πια, ο Βανς μπορεί κάλλιστα να γίνει βάρος για την εκστρατεία του Τραμπ, υποστηρίζει το Politico.

Οι σκληρές θέσεις του Βανς κατά των αμβλώσεων στο παρελθόν και μια σειρά από εξαιρετικά αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έχει κάνει σχετικά με τα διαζύγια, υπονοώντας ότι οι γυναίκες που είναι παγιδευμένες σε γάμους που υφίστανται κακοποίηση πρέπει να παραμείνουν παντρεμένες για χάρη των παιδιών, δεν πρόκειται να ξεχαστούν.

Είναι επίσης αυστηρός υπέρμαχος γεννήσεων, χαρακτηρίζοντας όσες δεν έχουν παιδιά ως «άτεκνες γεροντοκόρες» και προτείνοντας ότι οι άνθρωποι με παιδιά θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον ψήφους.

Μόλις πρόσφατα ο Βανς μετρίασε τη θέση του για τις αμβλώσεις για να ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι αμβλώσεις πρέπει να αφεθούν στις πολιτείες να αποφασίζουν η κάθε μία ξεχωριστά. Αλλά το 2022, όταν ήταν υποψήφιος για τη Γερουσία του Οχάιο, ο Βανς δήλωσε ότι θα ήθελε να δει μια εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων χωρίς εξαιρέσεις - ακόμη και για βιασμό ή αιμομιξία. Αυτό ήταν πριν οι διορισμένοι από τον Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο ανατρέψουν την απόφαση Roe v. Wade, την απόφαση-ορόσημο του 1973 που προστάτευε το δικαίωμα στην άμβλωση. Και ο Βανς έχει υποστηρίξει ακόμη ότι απαιτείται ομοσπονδιακή δράση για να σταματήσουν οι γυναίκες που ζητούν τερματισμό κύησης να ταξιδεύουν από τις πολιτείες όπου η άμβλωση είναι παράνομη σε πολιτείες όπου επιτρέπεται.

Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα το 51% του πληθυσμού σε ηλικία με δικαίωμα ψήφου στις ΗΠΑ.

Στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν αμέσως μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ήταν η ψήφος των γυναικών που απομάκρυνε τους Δημοκρατικούς από την εκλογική καταστροφή και στέρησε από τους Ρεπουμπλικανούς κάποιες από τις μεγάλες νίκες που ήλπιζαν.

Οι Δημοκρατικοί έβαλαν την άμβλωση μπροστά στην πολιτική εκστρατεία και η Χάρις ήταν μπροστά και στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, πλαισιώνοντας τις εκλογές ως εκλογές που αφορούσαν τη διάβρωση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.

